Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 22 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1300 грн/долар, євро 29,4577 - 29,4794 грн/євро, російський рубль 0,3516 - 0,3521 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1300 EUR/UAH 29,4577 29,4794 RUB/UAH 0,3516 0,3521

Нагадаємо, 22 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 29,4414 - 29,4740 грн/євро, російський рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 27,0815 гривень за 1 долар (+0,0041 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить 27,0774 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.