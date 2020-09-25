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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется выше уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 25 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,00 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2600 - 28,2800 грн/доллар, евро 32,9850 - 33,0084 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2600

28,2800

EUR/UAH

32,9850

33,0084

RUB/UAH

0,3675

0,3680

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Отметим, торги по доллару на межбанке 24 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,8919 - 32,9124 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне: 28,2487 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 28,1874 гривен за 1 доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, а курс гривны к доллару будет двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.

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