ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Четверг 24 сентября 2020 17:18
Курс доллара продолжил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар снова поднялся до уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 24 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,8919 - 32,9124 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2650

28,2850

EUR/UAH

32,8919

32,9124

RUB/UAH

0,3656

0,3660

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Отметим, 23 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2250 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,9700 - 33,0014 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне: 28,2487 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 28,1874 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь