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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Долар торгується вище рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 25 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 28,28 гривень за долар, курс купівлі до 28,26 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2600 - 28,2800 грн/долар, євро 32,9850 - 33,0084 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2600

28,2800

EUR/UAH

32,9850

33,0084

RUB/UAH

0,3675

0,3680

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Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,8919 - 32,9124 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 вересня встановлено на такому рівні: 28,2487 гривень за 1 долар (+0,0613 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 28,1874 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ продовжує дотримуватися політики плаваючого валютного курсу, а курс гривні до долара буде рухатися в обидва боки в залежності від ситуації на ринку.

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