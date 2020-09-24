Официальный курс доллара обновил максимум с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать, несмотря на меры НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне: 28,2487 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 28,1874 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 сентября справочный курс на уровне 28,24 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 сентября (28,18 грн).

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, а курс гривны к доллару будет двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.