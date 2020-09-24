В НБУ пояснили ситуацию на валютном рынке

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Центробанк пока не менял свою политику

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса. Курс гривны к доллару будет двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривна будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел", - сказал он.

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков.

"Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков - это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять", - подчеркнул Сологуб.

Комментируя ослабление гривны на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/доллар до 28,105 грн/доллар), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

"Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день - окей, объемы изменений не такие большие", - отметил он.

Напомним, директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке 160 млн долларов для сглаживания колебаний.

Напомним, по данным НБУ, девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.