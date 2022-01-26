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Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

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Украина, Среда 26 января 2022 10:20
Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,74 гривен за доллар, курс в покупке до 28,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,7200 - 28,7400 грн/доллар, евро 32,4306 - 32,4532 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 25 января закрылись в диапазоне: доллар 28,7100 - 28,7300 грн/доллар, евро 32,3733 - 32,3959 грн/евро, российский рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль. В течение дня курс поднимался до уровня 28,75 гривен.

Курс НБУ

Курс доллара вырос еще на 30 копеек до максимума за четыре года. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,66 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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