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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

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Україна, Середа 26 січня 2022 10:20
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,74 гривень за долар, курс в покупці до 28,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,7200 - 28,7400 грн/долар, євро 32,4306 - 32,4532 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 25 січня закрилися в діапазоні: долар 28,7100 - 28,7300 грн/долар, євро 32,3733 - 32,3959 грн/євро, російський рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався до рівня 28,75 гривень.

Курс НБУ

Курс долара виріс ще на 30 копійок до максимуму за чотири роки. Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,66 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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