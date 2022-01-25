Курс доллара вырос еще на 30 копеек до максимума за четыре года
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,66 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,6658 гривен за 1 доллар (+0,2909 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,3749 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 28 января 2018 года - 28,74 гривен.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 28,64 гривен за доллар, курс в покупке - 28,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,36 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.