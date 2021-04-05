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Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0100 - 28,0300 грн/доллар, евро 32,9003 - 32,9268 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Напомним, 2 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0150 - 28,0400 грн/доллар, евро 32,9316 - 32,9582 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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