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Курс доллара на межбанке превысил уровень 28 гривен

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 17:05
Курс доллара на межбанке превысил уровень 28 гривен Фото: курс доллара превысил уровень 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 2 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,95 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0150 - 28,0400 грн/доллар, евро 32,9316 - 32,9582 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке превысил уровень 28 гривен

Напомним, торги по доллару на межбанке 1 апреля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,7460 - 32,7695 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

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