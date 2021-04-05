Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,03 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,92 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0100 - 28,0300 грн/долар, євро 32,9003 - 32,9268 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.