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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,53 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1300 - 27,1500 грн/доллар, евро 32,5071 - 32,5311 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3744 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару 16 июня закрылись в диапазоне: 27,0850 - 27,1050 грн/доллар, евро 32,8351 - 32,8593 грн/евро, российский рубль 0,3763 - 0,3767 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне курс упал до минимума почти за год.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.

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