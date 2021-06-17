Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,53 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1300 - 27,1500 грн/доллар, евро 32,5071 - 32,5311 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне курс упал до минимума почти за год.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.