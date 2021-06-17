Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 червня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 5 копійок до 27,15 гривень за долар, курс у купівлі до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 32 копійки до 32,53 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1300 - 27,1500 грн/долар, євро 32,5071 - 32,5311 грн/євро, російський рубль 0,3738-0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлено на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні курс впав до мінімуму майже за рік.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.