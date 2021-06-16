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Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен и продолжил рост

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 17:06
Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен и продолжил рост Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,85 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0850 - 27,1050 грн/доллар, евро 32,8351 - 32,8593 грн/евро, российский рубль 0,3763 - 0,3767 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен и продолжил рост

Напомним, торги по доллару на межбанке 15 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 32,7617 - 32,7860 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне курс упал до минимума почти за год.

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