ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара снова поднялся выше 27 гривен

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 16:00
Курс доллара снова поднялся выше 27 гривен Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова поднялся выше 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне курс упал до минимума почти за год.

Курс доллара снова поднялся выше 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,74 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
курс НБУ Курс гривны Курс доллара
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО