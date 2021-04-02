Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,88 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 1 апреля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,7460 - 32,7695 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8600 - 27,8800 грн/доллар, евро 32,7995 - 32,8800 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,8324 гривен за 1 доллар (+0,0098 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,8226 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.