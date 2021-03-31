Прогноз на апрель: что будет с курсом гривны к доллару

В апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение следующего месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

Почему падала гривна

Обменный курс украинской валюты заканчивает март ниже отметки 28 гривен/доллар. Во вторник на межбанке гривна выросла по сравнению с предыдущим торговым днем - до 27,86 в продаже и 27,84 в покупке. Тогда как на прошлой неделе гривна дешевела, к концу недели пробив отметку на торгах 28 гривен/доллар. И это при том, что многие эксперты ожидали сезонного укрепления украинской валюты.

Есть несколько факторов, которые влияли на ослабление курса, говорят опрошенные РБК-Украина аналитики. Как указал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, инвесторы сейчас не очень расположены к развивающимся рынкам, к чему добавляются погашения ОВГЗ и беспокойство из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. "И в этой комбинации валютный рынок получил смещение баланса в пользу спроса, что и привело к очередным колебаниям курса", - отметил он.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что основным фактором по росту курса доллара становится общее укрепление американской валюты по отношению к остальным мировым валютам.

"Как подтверждение таких тенденций можно взять динамику так называемого индекса доллара (USDX), который рассчитывается на основании курса доллара к шести валютам, а именно к евро (EUR), иене (JPY), фунту стерлингов (GBP), канадскому доллару (CAD), шведской кроне (SEK) и швейцарскому франку (CHF). За прошлую неделю индекс доллара повысился на 1,3%. За тот же промежуток времени курс доллара вырос по отношению к гривне на 1,0% до 28 грн/доллар", - отметил Чурин.

Планы на апрель

Если говорить о прогнозе ситуации на валютном рынке в апреле, то, по мнению Тараса Котовича, в течение следующего месяца курс гривны должен укрепляться в направлении 27,5 гривен/доллар.

Этому, как полагает аналитик, будет способствовать ожидаемое возобновление притока средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ, действия сезонных факторов и благоприятные условия торговли.

Тогда как Дмитрий Чурин считает, что в апреле есть предпосылки ожидать дальнейшего ослабления гривны. "Соответственно, ближайшим уровнем видится достижение отметки 28,5 грн/доллар", - резюмировал Чурин.