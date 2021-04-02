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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,88 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8600 - 27,8800 грн/долар, євро 32,7995 - 32,8800 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 квітня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 32,7460 - 32,7695 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

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