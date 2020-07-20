Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 27,50 гривен после назначения нового главы НБУ

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,4678 - 31,4993 грн/евро, российский рубль 0,3823 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4900 27,5200 EUR/UAH 31,4678 31,4993 RUB/UAH 0,3823 0,3828

Отметим, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4500 грн/доллар, евро 31,3383 - 31,3825 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

Аналитики в течение ближайшей неделе ожидаю продолжение роста курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.