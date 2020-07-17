Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4500 грн/доллар, евро 31,3383 - 31,3825 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4200 27,4500 EUR/UAH 31,3383 31,3825 RUB/UAH 0,3819 0,3825

Отметим, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3200 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,2322 - 31,2608 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 27,49 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 31,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,21 (27,11 - 16 июля), продажи - 27,49 (27,36 - 16 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,73 (30,62 - 16 июля), продажи - 31,30 (31,15 - 16 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,46 - 16 июля), продажи 3,87 (3,87 - 16 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,3606 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,2738 гривен за 1 доллар.