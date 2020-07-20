Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 27,50 гривень після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,52 гривні за долар, курс купівлі до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,4678 - 31,4993 грн/євро, російський рубль 0,3823 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4900 27,5200 EUR/UAH 31,4678 31,4993 RUB/UAH 0,3823 0,3828

Нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4500 грн/долар, євро 31,3383 - 31,3825 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,36 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

Аналітики протягом найближчого тижня чекаю продовження зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн.