Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0700 - 27,0900 грн/доллар, евро 30,6269 - 30,6496 грн/евро, российский рубль 0,3823 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,0900 EUR/UAH 30,6269 30,6496 RUB/UAH 0,3823 0,3828

Отметим, 10 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,0400 грн/доллар, евро 30,5456 - 30,5768 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.