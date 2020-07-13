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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Київ, Понеділок 13 липня 2020 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується вище рівня 27 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,04 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0700 - 27,0900 грн/долар, євро 30,6269 - 30,6496 грн/євро, російський рубль 0,3823 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0700

27,0900

EUR/UAH

30,6269

30,6496

RUB/UAH

0,3823

0,3828

Зазначимо, 10 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400 грн/долар, євро 30,5456 - 30,5768 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Відзначимо, згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

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