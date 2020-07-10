Курс доллара на межбанке поднялся выше 27 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,04 гривен за доллар, курс в покупке - 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,0400 грн/доллар, евро 30,5456 - 30,5768 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0100 27,0400 EUR/UAH 30,5456 30,5768 RUB/UAH 0,3812 0,3818

Отметим, 9 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3817 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 10 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,06 гривен за доллар. Курс евро снизился на 11 копеек до 30,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,83 - 9 июля), продажи - 27,06 (27,05 - 9 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (30,12 - 9 июля), продажи - 30,52 (30,63 - 9 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 9 июля), продажи 3,85 (3,85 - 9 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на таком уровне: 26,9505 гривен за 1 доллар (+0,017 грн). При этом курс доллара на 10 июля составляет 26,9335 гривен за 1 доллар.