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НБУ возобновил покупку валюты и пополнил резервы почти на 100 млн долларов

Киев, Пятница 10 июля 2020 16:55
НБУ возобновил покупку валюты и пополнил резервы почти на 100 млн долларов
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на рынке стабилизировалась, и НБУ снова покупает валюту

Национальный банк Украины в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.

НБУ возобновил покупку валюты и пополнил резервы почти на 100 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 30 июня - 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов.

При этом впервые с начала апреля центробанк возобновил интервенции по продаже валюты и продал 150,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

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