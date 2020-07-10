НБУ возобновил покупку валюты и пополнил резервы почти на 100 млн долларов

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Ситуация на рынке стабилизировалась, и НБУ снова покупает валюту

Национальный банк Украины в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 30 июня - 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов.

При этом впервые с начала апреля центробанк возобновил интервенции по продаже валюты и продал 150,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.