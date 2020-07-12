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Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Киев, Воскресенье 12 июля 2020 08:20
Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс может стабилизироваться около 27,0 гривен

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,18 до 26,93 грн (-0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,8%.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Отметим, представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

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