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Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Новости » Политика    02.04.2019 - 21:00
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй не назвала конкретных дат новой отсрочки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Sky News.

Мэй не назвала конкретных дат новой отсрочки.

"Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС, - ред.), такое (продление, - ред.), чтобы оно было наиболее коротким", - сказала Мэй.

Напомним, в пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

Добавим, в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне из-за задержки Brexit. Правоохранители задержали пятерых участников акции протеста. Двух участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка.

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