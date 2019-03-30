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Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit

Новости » Политика    30.03.2019 - 11:14
Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

В понедельник парламент обсудит другие варианты выхода из тупика Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование по соглашению о выходе Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

После очередного провала голосования за соглашение Мэй заявила, что Британии необходимо найти "альтернативный путь вперед".

Отмечается, что в понедельник, 1 апреля, во время "показательного голосования" представители британских политических сил обсудят другие пути выхода из тупика Brexit.

Кроме того, правительство до сих пор не смогло получить поддержку 34 депутатов от Консервативной партии, которые считают, что соглашение Мэй о Brexit оставляет Британию слишком тесно связаной с Европейским союзом.

Напомним, в пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

Добавим, вчера в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне из-за задержки Brexit. Правоохранители задержали пятерых участников акции протеста. Двух участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка.

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