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Мэй выступила за возвращение РФ в ПАСЕ

Новости » Политика    24.06.2019 - 22:30
Мэй выступила за возвращение РФ в ПАСЕ
Фото: Тереза Мэй (WPA Pool/Getty Images)

По словам Мэй, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступила за возвращения права голоса делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter.

По ее словам, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила Тереза ​​Мэй.

При этом она отметила, что признает аннексию Российской Федерацией украинского Крыма.

Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что Россия должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня  открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с Российской Федерации и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

Кроме того, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

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Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияТереза Мэй
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