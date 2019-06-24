Мэй выступила за возвращение РФ в ПАСЕ

Фото: Тереза Мэй (WPA Pool/Getty Images)

По словам Мэй, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступила за возвращения права голоса делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter.

По ее словам, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила Тереза ​​Мэй.

При этом она отметила, что признает аннексию Российской Федерацией украинского Крыма.

Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что Россия должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 июня 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с Российской Федерации и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

Кроме того, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.