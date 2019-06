Мэй выступила за возвращение РФ в ПАСЕ

По словам Мэй, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступила за возвращения права голоса делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter.

По ее словам, сохранение членства РФ в Совете Европы позволит наказать ее за нарушение прав человека.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила Тереза ​​Мэй.

При этом она отметила, что признает аннексию Российской Федерацией украинского Крыма.

Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что Россия должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7