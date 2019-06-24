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Мей виступила за повернення РФ в ПАРЄ

Новини » Політика    24.06.2019 - 22:30
Мей виступила за повернення РФ в ПАРЄ
Фото: Тереза Мей (WPA Pool/Getty Images)

За словами Мей, збереження членства РФ у Раді Європи дозволить покарати її за порушення прав людини

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виступила за повернення права голосу делегації Російської Федерації у ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України у Великобританії в Twitter.

За її словами, збереження членства РФ у Раді Європи дозволить покарати її за порушення прав людини.

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила Тереза Мей.

При цьому вона зазначила, що визнає анексію Російською Федерацією українського Криму.

Посольство України відреагувало на заяву британського прем'єра, відзначивши, що Росія повинна поважати європейські цінності і міжнародне право перед тим, як повертатися в ПАРЄ, а не навпаки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з Російської Федерації і повернути її делегацію в ПАРЄ.

Крім того, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

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Новини України ПАРЄРосійська ФедераціяТереза Мэй
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