Мей виступила за повернення РФ в ПАРЄ

За словами Мей, збереження членства РФ у Раді Європи дозволить покарати її за порушення прав людини

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виступила за повернення права голосу делегації Російської Федерації у ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України у Великобританії в Twitter.

За її словами, збереження членства РФ у Раді Європи дозволить покарати її за порушення прав людини.

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила Тереза Мей.

При цьому вона зазначила, що визнає анексію Російською Федерацією українського Криму.

Посольство України відреагувало на заяву британського прем'єра, відзначивши, що Росія повинна поважати європейські цінності і міжнародне право перед тим, як повертатися в ПАРЄ, а не навпаки.

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7