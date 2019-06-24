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Логвинский и Арьев пытаются сорвать возвращение России в ПАСЕ

Новости » Политика    24.06.2019 - 14:50
Логвинский и Арьев пытаются сорвать возвращение России в ПАСЕ
Фото: Георгий Логвинский (OpenUkraine.org)

Украинская делегация подала 226 правок

Заместитель председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский и представитель украинской делегацией в ПАСЕ Владимир Арьев пытаются сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом написал Логвинский в Facebook.

Он сообщил, что вместе с Арьевым, при поддержке делегации и группы правозащитников, они решили "детально проработать русский доклад и подали 226 правок".

"Минимальный срок рассмотрения - часов 6. Это наверняка поломает планы России и их проводников. Дальше будет борьба за каждое слово которое может привести к совсем противоположному для русских результату и явно меняет ситуацию. Так что друзья, мы боремся до победы и не смотря на сложности и разочарования не опускаем руки. Я горжусь нашей командой в ПАСЕ, которая показывает, что основная наша украинская беда - это "разъединение", а вот сплоченность и патриотизм - лучшее оружие против врага и залог успеха", - написал он.

Логвинский и Арьев пытаются сорвать возвращение России в ПАСЕ

Отметим, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложение о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

РБК-Украина писало, что в Страсбурге в понедельник, 24 июня, открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.
 

В ПАСЕ отказались проводить дебаты по катастрофе MH17 В ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17
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