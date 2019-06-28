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Мэй встретилась с Путиным на саммите G20

Новости » Политика    28.06.2019 - 12:04
Мэй встретилась с Путиным на саммите G20
Фото: Тереза Мэй и Владимир Путин (ТАСС)

Подробности встречи не сообщаются

Премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лидеры стран провели встречу в пятницу, 28 июня, в рамках саммита G20. Пока подробностей встречи лидеров России и Британии не разглашают.

Отметим, что это первая встреча Мэй и Путина на международном уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 для обсуждения восстановление отношений между странами.

РБК-Украина писало, премьер Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемых в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери

Кроме того, в рамках саммита G20 в Осаке состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение отношений между США и Ираном.

Ранее, Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20. В ходе встречи лидеры обсудили поддержку украинских экономических реформ и ситуацию с Ираном.

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Новости Украины Владимир Путинсаммит G20Тереза Мэй
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