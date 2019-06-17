ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мэй и Путин могут встретиться на саммите G20, - The Guardian

Новости » Политика    17.06.2019 - 09:51
Мэй и Путин могут встретиться на саммите G20, - The Guardian
Фото: Тереза Мэй и Владимир Путин (из открытых источников)

Лондон и Москва хотят начать восстанавливать отношения

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, Лондон и Москва рассматривают возможности для встречи Мэй и Путина во время саммита G20 в Японии для обсуждения восстановления отношений между странами.

Отмечается, что встреча Мэй и Путина не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а повестка дня - достижима".

"Если встреча состоится, это будет первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года - эпизод, который привел к высылке 23 российских дипломатов Британией, за которой последовали высылки аналогичного числа британских дипломатов из России", - добавили в издании.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Также Трамп планирует провести встречу с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что Трамп на встрече с Путиным в июне обсудит вопрос пленных украинских моряков. Как известно, встреча президентов США и России, запланирована на декабрь 2018 года, была отменена именно из-за захвата РФ украинских кораблей.

У Путина объяснили выжидательную позицию в отношении Зеленского Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти
Новости Украины G20Владимир ПутинвстречаТереза Мэй
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь