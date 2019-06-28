Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Reuters)

Трамп сегодня встречается с Путиным на полях саммита G20

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы на полях саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, перед встречей лидеров стран Трамп заверил журналистов, что поднимет вопрос вмешательства России в президентские выборы в США, которое привело к расследованию связей кампании Трампа с Москвой.

Отмечается, что перед началом встречи Трамп обратился к Путину с призывом не вмешиваться в американские выборы.

"Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы", - дважды сказал президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G20 в Осаке завершилась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В ходе двусторонней встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Также стороны согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и "интересам всего мира".

Ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20. В ходе встречи лидеры обсудили поддержку украинских экономических реформ и ситуацию с Ираном.