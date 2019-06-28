Трамп и Меркель обсудили поддержку реформ в Украине

Фото: Дональд Трамп и Ангела Меркель (AP Photo / Susan Walsh)

Лидеры стран также уделили внимание вопросам Ирана и Ливии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Белого дома в Twitter.

Как сообщается, во время встречи лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, а также стабилизацию Ливии и региона африканского Сахеля.

По данным СМИ, Трамп и Меркель также обсудили поддержку экономических реформ в Украине.

Кроме того, два лидера обменялись мнениями относительно переговоров с Китаем относительно торговой сделки, которая должна установить справедливые стандарты глобальной торговли.

Напомним, что сегодня в японской Осаке начался саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20). Первую встречу в рамках саммита провели президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Лидеры США и Японии планировали обсудить, в частности, торговлю и поставки вооружения.

Ранее сообщалось, что на полях G20 президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским президентом Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате по Донбассу.

До этого украинский МИД призвал участников саммита G20 усилить давление на Россию в вопросе освобождения моряков. Также глава МИД Украины Павел Климкин подписал соответствующие обращения к министрам иностранных дел стран G20 и Европейского союза.