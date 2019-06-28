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Мей зустрілась з Путіним на саміті G20

Новини » Політика    28.06.2019 - 12:04
Мей зустрілась з Путіним на саміті G20
Фото: Тереза Мей та Володимир Путін (ТАСС)

Подробиці зустрічі не повідомляються

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в японській Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лідери країн провели зустріч у п'ятницю, 28 червня, в рамках саміту G20. Наразі подробиць зустрічі лідерів Росії та Британії не розголошують.

Зазначимо, що це перша зустріч Мей та Путіна на міжнародному рівні після отруєння у Солсбері Сергія Скрипаля і його дочки в березні минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20 для обговорення відновлення відносин між країнами.

РБК-Україна писало, прем'єр Британії Тереза Мей на полях саміту G20 вимагатиме від російського президента Володимира Путіна видачі підозрюваних в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки

Крім того, в рамках саміту G20 в Осаці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також загострення відносин між США та Іраном.

Раніше, Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20. В ході зустрічі лідери обговорили підтримку українських економічних реформ та ситуацію з Іраном.

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Новини України Володимир Путінсаміт G20Тереза Мэй
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