Мэй может уйти в отставку из-за сделки по Brexit, - Daily Telegraph

Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Три министра намерены подать в отставку в знак протеста с позицией Мэй по Brexit

Члены кабинета премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если не будет поддержана сделка по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Министры считают, что вероятность предложенной Мэй сделки по Brexit "нулевая", так как она уже была публично раскритикована более чем 100 членами парламента.

Также сообщается, что три министра собираются подать в отставку из-за своего несогласия с позицией премьер-министра по Brexit.

Один из министров заявил, что Мэй уйдет, если потерпит поражения в сделке, после чего она уже не сможет вернуться в Брюссель для пересмотра соглашения о выходе Британии из состава ЕС.

Ранее сообщалось, что Мэй призвала не искать идеальный вариант по Brexit. Мэй заявила, что в случае поисков возможных вариантов они не смогут объединить страну, так как все варианты спора будут давать все одной стороне, а второй - ничего.

Напомним, Верховный суд Евросоюза заявил, что Британия может в одностороннем порядке отказаться от Brexit. Ранее адвокаты группы политиков из Шотландии попросили Верховный суд ЕС ответить, может ли Британия отозвать решение о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора без согласия других 27 стран-участниц Евросоюза, на что генеральный адвокат при Верховном суде Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что Верховный суд должен объявить о праве Лондона воспользоваться ст. 50.