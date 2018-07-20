Мей закликає ЄС укласти нову угоду про Brexit через жорсткий кордон Північної Ірландії

Прем'єр Великобританії наполягає, аби ЄС погодився з її планом виходу

Голова уряду Великобританії Тереза Мей закликала Європейський союз укласти нову угоду для запобігання утворенню жорсткого кордону у Північній Ірландії внаслідок Brexit. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на текст виступу британського прем'єра, який Мей виголосить у п'ятницю у Белфасті.

Агентство зазначає, що Мей відкидає поточний план Брюсселя з даного питання як непрацездатний. Разом з тим голова британського уряду погоджується, що необхідно уникнути встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія у разі виходу Об'єднаного королівства із Євросоюзу.

При цьому очільниця уряду Великобританії наполягає, аби Євросоюз погодився з її планом виходу королівства.

Вказано, що план Мей пропонує якомога тісніші комерційні зв'язки Лондона та Брюсселя, захист бізнесу та уникнення інфраструктурних складнощів на кордоні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Мей пригрозила депутатам, які незгодні з її планом по виходу Британії з Євросоюзу, достроковими виборами. Так, в разі провалу відповідного законопроекту прихильники британського прем'єра пригрозили голосуванням за вотум недовіри, що в свою чергу могло б призвести до дострокових виборів.

6 липня прем'єр-міністру Великобританії та її кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з ЄС, було узгоджено спільну позицію по "м'якому" Brexit.