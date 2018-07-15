Тереза Мей вважає, що Brexit можуть перешкодити спроби політиків зірвати її план

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попередила, що Brexit може не відбутися через спроби законодавців зірвати її план виходу з Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

Так, Мей заявила, що Великобританія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС.

"Моє послання країні в цей уїк-енд просте: нам потрібно зосередитися на меті. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо залишитися без Брексита", - повідомила Мей.

За її словами, план виходу з ЄС - це цілісна система з набором результатів, які не підлягають обговоренню.

"Деякі люди запитують, чи є наша угода про вихід з ЄС тільки відправною точкою, з якої ми почнемо регресувати. Дозвольте мені внести ясність. Наша угода про Брексит - це не якийсь довгий список побажань, з якого учасники переговорів можуть обирати. Це цілісний план з набором результатів, які не підлягають обговоренню", - розповіла Мей.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні два міністри пішли у відставку в знак протесту проти планів Мей про торгівлю з ЄС після того, як Британія покине блок в березні наступного року.

Так, у відставку пішов Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон і міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Девід Девіс.