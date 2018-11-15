Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Британський прем'єр впевнена, що угода щодо Brexit відповідає національним інтересам

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросить парламент підтримати угоду щодо Brexit (вихід країни з Євросоюзу) в національних інтересах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами Мей, вона звернеться до парламенту з проханням підтримати угоду щодо Brexit. Вона також зазначила, що угоду необхідно підтримати в національних інтересах Британії.

Зазначимо, раніше член британського парламенту Анн Марі Морріс закликала висловити вотум недовіри прем'єр-міністру через проект Brexit.

Нагадаємо, за даними газети The Guardian, план Мей щодо Brexit беззастережно підтримав лише один міністр, а 11 з 25 членів уряду були проти нього. Передбачається, що угода передбачає вихід Британії з Митного союзу ЄС, що дозволить їй вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

Також раніше стало відомо, що саміт ЄС з фінальної роботі над угодою щодо Brexit відбудеться 25 листопада. Під час зустрічі сторони можуть завершити і формалізувати угоду про Brexit.