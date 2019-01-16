Оппозиция в британском парламенте инициирует голосование за недоверие правительству Мэй

Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Партия Лейбористов подал в британский парламент соответствующее предложение, могут состояться досрочные выборы

Оппозиционная британская партия Лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом сообщил лидер партии Джереми Корбин, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии в Twitter.

Отмечается, что заявление было подано сразу после после провала голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit.

"Джереми Корбин зарегистрировал предложение о недоверии правительству по итогам исторического поражения соглашения Терезы Мэй", - говорится в сообщении.

Известно, что голосование об объявлении недоверия правительству запланировано на среду, 16 января. Правительство Терезы Мэй согласилось с этой датой.

Согласно британскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия парламент страны будет иметь две недели на формирование нового правительства или голосование за "восстановление доверия" к правительству Мэй. Если этого не произойдет, в стране объявят досрочные парламентские выборы.

Напомним, ранее глава Європейкої комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее внести ясность в свои намерения" выхода из состава Евросоюза. Также президент Европейского Совета Дональд Туск прокомментировал, что Британии, возможно, не нужны никакие соглашения.

Отметим, сегодня, 15 января, палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.