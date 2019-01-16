Мей не подасть у відставку через Brexit

Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Прем'єр Британії в найближчі дні обговорить ситуацію з владою ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей не буде подавати у відставку після провалу голосування в парламенті країни про умови виходу з Євросоюзу. Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав представник британського прем'єра, передає Reuters.

Крім того, за словами співробітника канцелярії глави уряду країни, Мей сконцентрується на Brexit і в найближчі дні обговорить ситуацію з владою Євросоюзу.

Мей, як заявляють в канцелярії прем'єра, все ще користується підтримкою нижньої палати парламенту. Навіть при вираженні вотуму недовіри уряду (голосування про вотум відбудеться у середу,16 січня, о 19:00), у Мей буде 14 календарних днів на відновлення довіри.

Нагадаємо, британська партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.