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Мей планує чергове голосування за угоду щодо Brexit

Новини » Політика    30.03.2019 - 11:14
Мей планує чергове голосування за угоду щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У понеділок парламент обговорить інші варіанти виходу з глухого куту Brexit

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей  планує провести четверте голосування щодо угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Після чергового провалу голосування за угоду Мей заявила, що Британії необхідно знайти "альтернативний шлях вперед".

Зазначається, що у понеділок, 1 квітня, під час "показового голосування" представники британських політичних сил обговорять інші шляхи виходу з глухого куту Brexit.

Крім того, уряд досі не зміг отримати підтримку 34 депутатів від Консервативної партії, які вважають, що угода Мей щодо Brexit залишає Британію надто тісно зв'язаною з Європейським союзом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду про вихід Британії зі складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом уже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, вчора у Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників акції протесту. Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку.

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