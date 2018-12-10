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Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit

Новости » Политика    10.12.2018 - 14:24
Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit
Фото: Тереза Мэй (gov.uk)

Голосование должно было состояться во вторник вечером

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника издания, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit, которое должно было состояться во вторник вечером.

Вместе с тем, по словам источника, все же есть вероятность, что правительство настоит на том, чтобы провести голосование во вторник вечером. На данный момент Мэй ведет переговоры со своими министрами, чтобы окончательно определить позицию правительства.

Сообщается, что сегодня ожидается официальное объявление о предстоящем голосовании.

Напомним, ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции - Джереми Корбин.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против сделки могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.

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