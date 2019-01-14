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Мей: парламент Британії скоріш за все заблокує Brexit

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:26
Мей: парламент Британії скоріш за все заблокує Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня

У понеділок, 14 січня, прем'єр-міністр Тереза Мей виступить з промовою, в якій визнає, що парламент, скоріше за все, заблокує Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС з посиланням на текст промови. 

"Як ми бачили за останні кілька тижнів, у Вестмінстері є люди, які хотіли б відкласти або навіть зупинити Brexit і які будуть використовувати для цього всі доступні їм засоби", - говориться у промові Мей.

Нагадаємо, понад сто депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії з закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що у разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення і надалі працюватимуть з ними задля "реформування і покращення Європейського Союзу.

До цього найбільші донори Brexit, мільярдер Пітер Харгрівз і фінансист Кріспін Оуді, заявили, що Велика Британія, скоріш за все, залишиться у складі ЄС. Харгрівз вважає, що уряд скоріше за все, спочатку попросить продовжити формальний процес виходу з ЄС, а потім і зовсім призначить повторний референдум.

Раніше Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

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Новини України Тереза МэйВеликобританияBrexit
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