Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давос

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Британскую делегацию возглавит один из министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ситуации с Brexit. Об этом заявила пресс-секретарь правительства, сообщает РБК-Украины со ссылкой на ВВС.

Британскую делегацию в Давосе возглавит один из министров.

"Она не поедет в Давос, она сосредоточится здесь на проблемах", - рассказала она.

Сама Мэй в это время принимала участие в переговорах с политическими партиями касательно договора о выходе из ЕС.

Напомним, в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Также РБК-Украина писало, что парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.