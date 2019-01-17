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Мей скасувала поїздку на Всесвітній економічний форум у Давос

Новини » Політика    17.01.2019 - 21:06
Мей скасувала поїздку на Всесвітній економічний форум у Давос
Фото: Тереза Мей (gov.ru)

Британську делегацію очолить один з міністрів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відмовилася від поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі з-за ситуації з Brexit. Про це заявила прес-секретар уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Британську делегацію в Давосі очолить один з міністрів.

"Вона не поїде в Давос, вона зосередиться тут на проблемах", - розповіла вона.

Сама Мей в цей час брала участь у переговорах з політичними партіями щодо договору про вихід з ЄС.

Нагадаємо, у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Також РБК-Україна писало, що парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit.

 

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