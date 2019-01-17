Мей скасувала поїздку на Всесвітній економічний форум у Давос

Британську делегацію очолить один з міністрів
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відмовилася від поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі з-за ситуації з Brexit. Про це заявила прес-секретар уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Британську делегацію в Давосі очолить один з міністрів.
"Вона не поїде в Давос, вона зосередиться тут на проблемах", - розповіла вона.
Сама Мей в цей час брала участь у переговорах з політичними партіями щодо договору про вихід з ЄС.
Нагадаємо, у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.
Також РБК-Україна писало, що парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit.