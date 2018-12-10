Британия может отказаться от Brexit в одностороннем порядке, - суд ЕС

Иллюстративное фото (Max Pixel)

Отметим, в воскресенье в Лондоне на митинг в поддержку Brexit вышли тысячи людей

Великобритания может отказаться от Brexit в одностороннем порядке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Соответствующее решение в понедельник принял Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией ЕС.

"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС", - подчеркивается в постановлении.

Добавим также, издание The Guardian отмечает, что решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в стране.

Как писало РБК-Украина ранее, в Лондоне 9 декабря тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку Brexit. Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации. Так, участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit.

Напомним, глава правительства Британии Тереза Мэй заявляла, что в случае провала голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС (Brexit) она может потерять свою должность.

При этом министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что Тереза Мэй может остаться на посту в случае проигрыша на голосовании.