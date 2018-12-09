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Мэй может остаться на посту после голосования по Brexit, - Баркли

Новости » Политика    09.12.2018 - 14:18
Мэй может остаться на посту после голосования по Brexit, - Баркли
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Голосование по соглашению о Brexit должно состояться 11 декабря

Министр по вопросам выхода Британии из Евросоюза (Brexit) Стивен Баркли заявил, что премьер-министр Тереза Мэй может остаться на должности в случае проигрыша на голосовании по соглашению о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Баркли, даже в случае проигрыша на голосование относительно соглашения о Brexit, которое состоится 11 декабря, Мэй может остаться на должности премьер-министра Британии.

Кроме того, в ответ на вопрос, может ли Мэй перенести голосование для того, чтобы добиться больших уступок от Европейского Союза, Баркли заявил, что правительство страны сосредоточено на голосовании, которое должно состояться по плану.

"Голосование состоится во вторник. Премьер-министр борется за нас и останется на должности", - отметил министр по вопросам Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что в случае провала голосования относительно соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit) она может потерять свою должность.

Ранее РБК-Украина писало, что члены кабинета премьер-министра Великобритании призвали Мэй уйти в отставку, если не будет поддержано соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

 

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